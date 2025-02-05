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Dünya

Sudan ordusu, başkent Hartum'un bazı bölgelerinde kontrolü sağladı

Sudan ordusunun, başkent Hartum'un merkezine yakın er-Rumeyla ve Sanayi bölgesinde kontrolü sağladığı bildirildi.

Ahmed Satti  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Sudan ordusu, başkent Hartum'un bazı bölgelerinde kontrolü sağladı Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Ordu sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Güçlerimiz, Hartum'da önemli ilerleme kaydetti ve er-Rumeyla bölgesini, Sanayi Bölgesi'ni ve darphane binalarını Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milislerinden temizledi." ifadesini kullandı.

Abdullah, "Güçlerimiz, milislere her cephede acı verici darbeler vurmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan ordusu, Eylül 2024'te başlattığı operasyonda HDK'nin kontrolündeki Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'yı, Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'yi ve başkent Hartum'un kuzeyindeki Bahri bölgesinin büyük kısmını geri almıştı.

Hartum'un kontrolünü sağlamak için her taraftan saldıran ordu güçleri, savaşın başladığı Nisan 2023'ten beri kuşatma altındaki Ordu Genel Komutanlığının kuşatmasını kırabilmişti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar kendisine bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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