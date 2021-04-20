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Dünya

Sudan, İsrail’i boykot yasasını iptal etti

Sudan Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulu, İsrail ile normalleşme adımları kapsamında, 1958’den beri yürürlükteki İsrail’i boykot yasasını iptal etti.

Ömer Erdem,Ahmed Osama Awad Satti   | 20.04.2021
Sudan, İsrail’i boykot yasasını iptal etti

Hartum

Sudan Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce, Egemenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulu'nun ortak toplantısında İsrail'i boykot yasasını iptal eden bir tasarıyı onayladık." ifadesini kullandı.

İsrail'i Boykot Yasası, Sudanlıların İsrail'deki herhangi bir İsrail vatandaşı, kuruluş ile ya da yabancı şirketlerle anlaşma yapmasını yasaklıyordu.

Kanun ile İsrail menşeli malların Sudan'a girişi ve bu ülkeden transit geçişine de izin verilmiyordu. Söz konusu kanunun maddelerini ihlal edenlere 10 yıla kadar hapis ve para cezası verilebiliyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

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