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Dünya

Sudan’ın birçok kentinde askeri yönetim protesto edildi

Sudan’ın başkenti Hartum ve birçok kentte, sivil ve demokratik yönetime geçilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi. ABD’nin Hartum Büyükelçiliği, yarınki muhtemel gösteriler öncesinde vatandaşlarına evlerinde kalma uyarısı yaptı.

Ömer Erdem   | 20.11.2021
Sudan’ın birçok kentinde askeri yönetim protesto edildi

Hartum

Sudan'da ordunun 25 Ekim’deki müdahalesi, sivil hükümetin feshi ve olağanüstü hal uygulamasına karşı çıkan yüzlerce Sudanlı, başkentin Sahafe, Cebre, Kelakle mahalleleri ile Bahri kentinin Kederu ve Şabiyye bölgelerinde gösteri yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesi ve sosyal medyadaki görüntülere göre, ülkenin orta kesimindeki Menakil ve batısındaki Niyala kentlerinde de benzer eylemler düzenlendi.

Gösterilerde, askerin yönetimi sivillere devretmesi yönünde sloganlar atıldı.

Sudan’da askeri yönetim karşıtı gruplar, dün sivil itaatsizlik ve gösteri çağrısı yapmıştı.

ABD’nin Hartum Büyükelçiliği de yarınki muhtemel gösteriler öncesinde vatandaşlarına evlerinde kalma uyarısı yaptı.

Sivil yönetim taraftarları protestolara başlamıştı

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, ekimde Başbakan Abdullah Hamduk ve sivil yöneticileri görevden almış, olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Burhan, yayımladığı kararnameyle feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 14 üyeli Konsey'in başkanlığına kendisini getirmişti.

Ordunun yönetime müdahalesine karşı çıkan sivil yönetim taraftarları, sokağa inerek protestolara başlamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim’den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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