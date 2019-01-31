Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "Devlet başkanı ve hükümet WhatsApp veya Facebook ile değil seçimlerle değişir ve buna halk karar verir." dedi.

HARTUM

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, devlet başkanının sosyal medya ile değil seçimlerle değişeceğini ve buna da halkın karar vereceğini söyledi.

Ülkenin doğusundaki Kesla eyaletinde halka hitap eden Beşir, "Devlet başkanı ve hükümet WhatsApp veya Facebook ile değil seçimlerle değişir ve buna halk karar verir." dedi.

Beşir, işlerin zor olmasının yanı sıra iç ve dış etkenlere rağmen hükümetin, ülkenin yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmeye çalıştığını ifade etti.

Devlet Başkanı Beşir, konuşmasında gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, onlarla ilgilenme ve birlikte oturup diyalog kurma sözü verdi.

Sudan'da 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde gösteriler başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Muhabir: Adel Abdelrheem Humaida Elfadol,Ali Semerci