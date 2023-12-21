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Dünya

Sudan’daki iç savaş Vad Medeni’de 300 bin kişiyi yerinden etti

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope,"Yoğunlaşan çatışma ve artan yerinden edilme, barışçıl bir çözümün aciliyetinin, ateşkes ihtiyacının ve daha büyük bir faciayı önlemek için güçlü bir tepkinin önemini vurguluyor." dedi.

Ömer Erdem  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Sudan’daki iç savaş Vad Medeni’de 300 bin kişiyi yerinden etti

Hartum

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan’daki çatışmalarda son dönemde yaşanan ani artışla Cezira eyaletinin Vad Medeni kentinde 300 bin insanın yerinden edildiğini açıkladı.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, son göç hareketliliğinin Sudan'ın toplam yerinden edilmiş nüfusunu 7,1 milyonun üzerine çıkaracağı ve bu durumun "dünyanın en büyük yerinden edilme krizi" olacağı aktarıldı.

Sudan’daki çatışmalarda son dönemde yaşanan ani artışla Vad Medeni kentinde 300 bin kadar insanın yerinden edildiği vurgulanan açıklamada, çatışma, gıda güvensizliği ve ekonomik çöküş nedeniyle 1,5 milyondan fazla insanın da komşu ülkelere kaçtığı belirtildi.

Açıklamada, IOM Genel Direktörü Amy Pope'un görüşlerine de yer verildi.

Buna göre Pope, "Bu, ülkenin zaten ciddi olan insani krizini derinleştiren çok büyük boyutlarda bir insanlık trajedisi. Yoğunlaşan çatışma ve artan yerinden edilme, barışçıl bir çözümün aciliyetinin, ateşkes ihtiyacının ve daha büyük bir faciayı önlemek için güçlü bir tepkinin önemini vurguluyor." ifadesini kullandı.

BM Gıda Programı, Cezira eyaletindeki yardımlarını askıya aldı

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yapılan açıklamada da "ICRC, çatışmanın taraflarını acilen tüm sivillerin korunmasını sağlamaya ve güvenli bölgeye ulaşmaya çalışan insanlara güvenli geçiş sağlamaya çağırıyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Sudan delegasyonu Başkanı Pierre Dorbes, "Bir zamanlar Hartum'daki aşırı şiddetten kaçan insanlar için güvenli bir sığınak olarak görülen Vad Medeni'nin başka bir ölüm tuzağına dönüşmesinden korkuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı da başkent Hartum'un güneyinde ve doğusunda artan şiddet nedeniyle daha önce 800 binden fazla kişiye düzenli yardım sağlanan Cezira eyaletinin çeşitli bölgelerine gıda yardımını "isteksizce" askıya aldıklarını duyurdu.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, nisan ortasından bu yana, iktidardaki geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, darbeyle geldikten sonra yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in 2019’da devrilmesinin ardından iktidarı sivillerle paylaşmış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK’nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK’nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında kanlı iç savaş patlak vermişti.

Suudi Arabistan ve ABD’nin aracılık ettiği dolaylı ateşkes müzakereleri, tarafların öne sürdüğü şartlarda anlaşamaması nedeniyle şiddeti sona erdirmeyi başaramadı.

Sekiz ay boyunca başkent ve ülkenin batısı ağırlıklı olmak üzere orduyla savaşan HDK güçleri, 18 Aralık’ta, binlerce yerinden edilmiş insanla dolu ve BM’nin yardım ikmal merkezi olarak kullandığı stratejik Vad Medeni şehrine girmişti.

Sudan'da taraflar, geride ağır maddi ve manevi tahribat bırakan, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyonu aşkın kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

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