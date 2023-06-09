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Dünya

Sudan’da ordu ile HDK'den "bir günlük" ateşkes

Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) 24 saatlik ateşkes anlaşması imzaladı.

İbrahim Khazen, Safiye Karabacak  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Sudan’da ordu ile HDK'den "bir günlük" ateşkes

Riyad

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan ordusu ve HDK arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde şehrinde yapılan görüşmeler, ABD ve Suudi Arabistan gözetiminde gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan ve ABD, Sudan ordusu ve HDK temsilcilerinin Sudan'ın her yerinde 24 saatlik ateşkes anlaşmasına vardığını duyurur." ifadeleri kullanıldı.

Ateşkesin 10 Haziran'da yerel saatle sabah 06.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

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