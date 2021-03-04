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Dünya

Sudan’da kabilelerin çatışmasında 10 kişi öldü

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ömer Erdem   | 04.03.2021
Sudan’da kabilelerin çatışmasında 10 kişi öldü

Hartum

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Kuzey Darfur eyaletinin Seraf Omra bölgesinde Afrika kökenli Fur ve Tama kabileleri arasında arazi anlaşmazlığı ve liderlik konularında yaşanan anlaşmazlık çatışmaya dönüştü.

Çatışmada 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Hükümetin kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirdiği ve takviye birlikler sevk ettiği bölgede, olaylar kontrol altına alındı.

Yaralılar hastanelere nakledilirken olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletlere göre, ocak ayının başından bu yana Darfur'daki kabile çatışmaları sonucu en az 250 kişi öldü, 183 bin kişi yerinden edildi.

Bölgedeki kabileler arasında "hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı" nedeniyle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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