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Dünya

Sudan’da başkent Hartum çevresinde yoğun çatışmalar sürüyor

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başkent Hartum'daki stratejik noktalarda ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar devam ediyor.

Ömer Erdem  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Sudan’da başkent Hartum çevresinde yoğun çatışmalar sürüyor

Hartum

Görgü tanıklarına göre ordu, başkentin güneyindeki Şecera Mahallesi’nde bulunan ve stratejik öneme sahip Zırhlı Birlikler Karargahına saldıran HDK mensuplarını ağır topçu saldırısı ile bölgeden çekilmeye zorladı.

Başkentin batısındaki Umdurman kenti sakinleri de “Özel Kuvvetler mensuplarının desteklediği ordu güçlerinin bölgedeki vatandaşların evlerine yerleşmiş HDK güçlerini çıkarmak için” kentte operasyonlarını sürdürdüğünü aktardı.

Başkentin kuzeyindeki Bahri kentinde de taraflar arkasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Top seslerinin ve dumanların yükseldiği kentte savaş uçakları yoğun şekilde sorti yaptı.

Silahlı Kuvvetlerden yapılan açıklamada ise Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın gönüllü olarak orduya katılmak isteyen gençlerin kabulü ve cepheye hazırlanması için askeri bölgelerin komutanlarına talimat verdiği belirtildi.

Sudan’ın orta kesiminde üç başkent olarak adlandırılan Hartum, Umdurman ve Bahri kentlerindeki stratejik noktaların hakimiyeti için taraflar bir haftadır yoğun çatışıyor.

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