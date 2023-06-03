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Dünya

Sudan’da ateşkesin son gününde şiddetli çatışmalar yaşandı

Sudan ordusu ile paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında ateşkesin son gününde başkent yakınlarında çatışmalar sürdü.

Ömer Erdem  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Sudan’da ateşkesin son gününde şiddetli çatışmalar yaşandı

Hartum

Taraflar, başkent Hartum’un batısındaki Umdurman ile kuzeyindeki Bahri’de top ile ağır ve hafif silahlarla çatıştı.

Şiddetli çatışmalar nedeniyle bazı evler yıkıldı, bölgede yaşayanlar daha güvenli bölgelere kaçtı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK’nin ise sivil bir hükûmetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

2019’da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturulan ve giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Sudan'da taraflar, son olarak 29 Mayıs'ta mevcut ateşkesi 5 gün daha uzatmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan ordusu ve HDK arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde şehrinde yapılan görüşmelerin, iki tarafın ateşkes ihlalleri nedeniyle askıya alındığını duyurmuştu.​​​​​​​

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