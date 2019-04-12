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Dünya, Sudan

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi, Arap devletlerinden ülkeye destek talebinde bulundu

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi, Arap devletlerinden ülkeye destek talebinde bulundu.

Ömer Erdem   | 12.04.2019
Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi, Arap devletlerinden ülkeye destek talebinde bulundu

Hartum

Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi, Arap ülkelerinden destek talebinde bulundu.

Konseyin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, iç sorunları nedeniyle Sudan’a yapılan dış baskıların hafifletilmesi konusunda Arap büyükelçilerinden destek istediklerini belirtti.

Sudan devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, konseyin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, Arap devletlerinin büyükelçileri ve diplomatik misyon üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, iç sorunları nedeniyle Sudan'a yapılan dış baskıların hafifletilmesi konusunda destek istedi.

Sudan'ın ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu, un ve akaryakıt gibi temel ürünlerin tedarikinde bazı ülkelerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Zeynelabidin, "İyi komşuluk ilişkilerine, yapılan tüm anlaşma ve sözleşmelere bağlıyız." ifadesini kullandı.

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