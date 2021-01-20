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Dünya

Sudan cüneyhi dolar karşısında dip yaptı

Sudan parası cüneyhi, Amerikan doları karşısında en düşük seviyesini gördü.

Ömer Erdem   | 20.01.2021
Sudan cüneyhi dolar karşısında dip yaptı

Hartum

Sudan’da karaborsada dolar bugün 300 cüneyhe kadar çıktı, ardından 290 seviyelerine geriledi.

Ülkede genellikle karaborsada bozdurulan dolar, bankalarda ise 55 cüneyhten işlem görüyor.

Güney Sudan’ın 2011 yılında referandumla bağımsızlığını ilan etmesinin ardından petrol gelirlerinin yaklaşık yüzde 80’ini kaybeden Sudan, hayat pahalılığı nedeniyle artan gösteriler sonrası ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle rejim ve hükümet değişikliğine gitse de ekonomik krizden bir türlü kurtulabilmiş değil.

Ağustos 2019'da göreve başlayan Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçiş dönemi hükümeti, ülkedeki ekonomik krizi çözmek için uluslararası kurum ve kuruluşlarla temaslarını ise sürdürüyor.

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