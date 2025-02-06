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Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Dünya

Sudan: Çatışmalar, insani kriz ve barış arayışları

Sudan’da 2018 yılından buyana Ömer el-Beşir iktidarının sona ermesi sonrası siyasi istikrarsızlık, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar ve ülkedeki insani kriz devam ediyor.

06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Sudan: Çatışmalar, insani kriz ve barış arayışları

Hartum
Dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 19 bin sivil hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Sudan'daki çatışmalarda yaklaşık 20 binden fazla sivil hayatını kaybetti, 11 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Çocukların okula gidemediği ülkede sağlık sistemi de etkin şekilde çalışamıyor.

Anadolu Ajansı muhabirleri, Sudan’da hükümet yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sivillerle röportajlar yaparak ülkedeki durumu masaya yayırdı.

Öte yandan  çatışmalardan etkilenenler için kurulan mülteci kampları ve cephe hattı ziyaret edilerek çekimler yapıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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