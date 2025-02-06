Sudan: Çatışmalar, insani kriz ve barış arayışları
Sudan’da 2018 yılından buyana Ömer el-Beşir iktidarının sona ermesi sonrası siyasi istikrarsızlık, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar ve ülkedeki insani kriz devam ediyor.
Hartum
Sudan'daki çatışmalarda yaklaşık 20 binden fazla sivil hayatını kaybetti, 11 milyondan fazla kişi yerinden edildi.
Çocukların okula gidemediği ülkede sağlık sistemi de etkin şekilde çalışamıyor.
Anadolu Ajansı muhabirleri, Sudan’da hükümet yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sivillerle röportajlar yaparak ülkedeki durumu masaya yayırdı.
Öte yandan çatışmalardan etkilenenler için kurulan mülteci kampları ve cephe hattı ziyaret edilerek çekimler yapıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.