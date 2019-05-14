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Dünya

Sudan Askeri Konseyi Başkanı'na Suudi Arabistan’dan zirve daveti

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı Mekke'de düzenlenecek 14. Dönem İslam Zirvesi’ne davet etti.

Ömer Erdem   | 14.05.2019
Sudan Askeri Konseyi Başkanı'na Suudi Arabistan’dan zirve daveti

Hartum

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı Mekke'de düzenlenecek 14. Dönem İslam Zirvesi’ne davet etti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde düzenlenecek 14. Dönem İslam Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz’den davet aldı." denildi.

İslam devletleri arasındaki dayanışmayı güçlendirme amacı taşıyan Mekke'deki zirvede, İslam topluluğunu ilgilendiren meselelerin ele alınması bekleniyor.

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