Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,634.70
BTC/USDT
29,893.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Stockholm'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisine katıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek gösterisinde binlerce kişi bir araya geldi.

Atila Altuntaş  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Stockholm'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisine katıldı Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen binlerce Filistin yanlısı gösterici, Stockholm'ün ünlü meydanı Segels Torg'de toplandı.

Eylemciler burada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Gösterciler, "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Göstericilerden İsveç vatandaşı Carolina Moradi, AA muhabirine, Filsitin'e ilk günden beri destek veren Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Moradi, "İsrail, Filistinli çocukları öldürmeyi durdurmalı. Erdoğan ve Türkiye’ye Filistin’e verdiği destek için teşekkür ederim." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza ulaşımı aksattı
Türk Yıldızları, Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı
Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil anıldı
Emine Erdoğan'dan Filistinli savaş mağduru çocuklara yardım eli
Trabzon'da yapımı tamamlanan yeni otogar bu gece hizmete açılıyor

Benzer haberler

Stockholm'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisine katıldı

Stockholm'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisine katıldı

İsrail Başbakanı Netanyahu: Hizbullah savaşa girmek isterse hayatının hatasını yapacak

Emine Erdoğan'dan Filistinli savaş mağduru çocuklara yardım eli

Sırbistan'da Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi

Sırbistan'da Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi
AB'nin kalbi Brüksel'de Filistinlilere destek gösterisi

AB'nin kalbi Brüksel'de Filistinlilere destek gösterisi

Köln'de "Filistin için Dayanışma" temalı gösteri düzenlendi

Köln'de "Filistin için Dayanışma" temalı gösteri düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet