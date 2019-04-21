Sri Lanka'daki terör saldırısına dünyadan tepkiler
Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan ve 207 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar dünyada tepkilere neden oldu.
Ankara
Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya ve Malezya hükümetleri, Sri Lanka’da düzenlenen, 207 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını şiddetle kınadı.
Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Malezya saldırıyı şiddetle kınamakta ve katillerin adalete hesap vermesini ümit etmektedir. Saldırının kurbanları ve aileleri için dua ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Saldırılarda herhangi bir Malezya vatandaşının zarar görmediği belirtilen açıklamada, uluslararası camiaya tedbir ve sağduyu çağrısında bulunuldu.
Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka’daki terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Paskalya Bayramı'nın neşeli geçmesi gerekirken böyle bir saldırının yaşanması lanetlenmesi gereken bir şeydir." ifadesini kullandı.
Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılar şiddetle kınanarak, Endonezya hükümeti ve halkının kurbanların ailelerine taziyelerini sunduğu belirtildi.
Kurbanlar arasında herhangi bir Endonezya vatandaşının olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Sri Lanka hükümetinin olağan durumu idare edebileceğine inanıyoruz. İhtiyaç olması durumunda Endonezya hükümeti gerekli desteği vermeye istekli." ifadesine yer verildi.
"Yeni Zelanda tüm terör eylemlerini kınıyor"
Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da Sri Lanka'daki terör saldırısını şiddetle kınadı.
Paskalya tatilini geçirdiği Sydney’de gazetecilere yaptığı açıklamada Sri Lanka’daki saldırıyı kınayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Masum hayatlar bir kez daha çalındı ve tüm içtenliğimizle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz." ifadesini kullandı.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı yazılı açıklamada, Sri Lanka'ya başsağlığı diledi. Sri Lanka’ya bu zor zamanda desteklerini ifade eden Ardern, açıklamasına şöyle devam etti:
"Yeni Zelanda tüm terör eylemlerini kınıyor ve kararlılığımız 15 Mart'ta toprağımızda yapılan saldırıyla güçlendi. Sri Lanka'da insanlar kiliselerde ve otellerdeyken bir saldırı olduğunu görmek çok üzücü. Yeni Zelanda her türlü aşırıcılığı reddediyor ve din özgürlüğü ve güvenli şekilde ibadet etme hakkını savunuyor. Hep birlikte bu şiddeti durdurmanın çaresini ve cevaplarını bulmalıyız."
Trump'tan Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılara tepki
ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılara Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Trump, ''ABD, Sri Lanka halkına başsağlığı diliyor ve yardım etmeye hazırız.'' ifadelerini kullandı.
Sri Lanka Müslüman Konseyi saldırıyı kınadı
Sri Lanka Müslüman Konseyi (MCSL), ülkede kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarını kınadı.
Konsey'den yapılan basın açıklamasında, "Paskalya gününde Hristiyan kardeşlerin ibadethanelerinde ve Colombo'daki otellerde düzenlenen saldırıların kınandığı" ifade edildi.
Açıklamada, kendi gündemlerini gerçekleştirmek için dini ve etnik gruplar arasında bölücülük yaratmayı arzu eden şiddet unsurları ve aşırılıkçılar nedeniyle masum insanların hayatlarını kaybetmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.
Tüm dinlerin temel öğretilerinin barış ve adalet olduğuna, şiddet ve aşırıcılığın tüm biçimlerinin güçlü biçimde kınandığına vurgu yapılan açıklamada, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'ya ve hükümete, kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi, bu iğrenç suçu işleyenlerin adalet önüne çıkarılması çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Müslüman toplumundan da saldırılardan etkilenen kişilere yardım etmeleri istendi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.
Balkanlar'dan Sri Lanka'daki terör saldırılarına tepkiler
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'ya gönderdiği taziye mesajında, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını kınadığını belirterek, "Sevgi ve umudun kutlandığı bu günde halkınız trajediyle karşı karşıya. Yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Sorumluluların en kısa sürede yakalanması ve cezalandırılmasını temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Sirisena'ya gönderdiği mesajında, "Bu korkunç saldırılar terörün kutsal ve insani değerlere saygı göstermediğini bir kez daha gösteriyor. Bunların karşısında hiç olmadığımız kadar güçlü durmalıyız. Sırbistan olarak din özgürlüğü ve birlik için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Sri Lankalı mevkidaşı Ranil Wickremesinghe'ye gönderdiği mesajında, yüzlerce insanın hayatını kaybettiği terör saldırılarından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Böyle kutsal bir günde yaşananları şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verdi.
BM'den Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılara kınama
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''tüm dünyada Hristiyanlar için kutsal bir gün olan Paskalya Bayramı sırasında otel ve kiliseleri hedef alan çirkin terör saldırılarını'' kınadı.
Tüm ibadet yerlerinin kutsal olduğunu vurgulayan Guterres, saldırıda hayatının kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Guterres, saldırının faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesi temennisinde bulundu.
Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sri Lanka halkını hedef alan ''akıl almaz'' terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu belirterek birlik olunması, bu çirkin saldırıların kınanması ve masum insanların hedef alınmasına son verilmesi gerektiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.