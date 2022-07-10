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Dünya

Sri Lanka'da ordu protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti

Sri Lanka'da ordu yetkilileri, protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti ancak "protestoculara kasıtlı zarar verme niyeti" olmadığını belirtti.

Saadet Firdevs Aparı   | 10.07.2022
Sri Lanka'da ordu protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti Fotoğraf: M.A. Pushpa Kumara/AA

Ankara

Tamil Guardian'ın haberine göre, ordu yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin videoların yayılmasının ardından son protestolar esnasında caydırıcı olması için havaya ve Başkanlık binasının yan duvarlarına birkaç el ateş edildiğini söyledi.

Ordudan yapılan açıklamada, “Havaya ve yanlara ateş etmek, görevli ordu mensuplarının protestoculara kasten zarar verme niyetinde olduğu anlamına gelmez.” ifadesine yer verildi.

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler dün Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul ettiği bildirilmişti.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

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