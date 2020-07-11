Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha toprağa verildi

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Lejla Biogradlija   | 11.07.2020
Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha toprağa verildi Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılının temmuz ayında yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımının kimlik tespiti yapılan 9 kurbanı daha ebedi huzura kavuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle katılımın geçmiş yıllara kıyasla daha az olduğu cenaze namazını, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.

Soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile kurban yakınları da katıldı.

Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 9 soykırım kurbanının cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınlarınca toprağa verildi.

Bu arada, salgın tedbirleri kapsamında mezarlığa girişte insanların ateşi ölçüldü, dezenfeksiyon çadırı kuruldu.

Bu yıl defnedilen soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic oldu.

Toprağa verilen diğer kurbanlar ve yaşları ise şöyle:

"Sead Hasanovic (24), Alija Suljic (26), Hasib Hasanovic (25), Zuhdija Avdagic (48), Bajro Salihovic (52), İbrahim Zukanovic (54), Kemal Music (27)."

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurt dışından getirildi
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda
'Yanı başımdaki aynı aileden 3 kişi birer gün arayla vefat etti'
Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı
Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla ölü ve vaka sayısı 8 kat arttı

Benzer haberler

Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha toprağa verildi

Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha toprağa verildi

Dünya liderleri, Srebrenitsa Soykırımı Anma Töreni'ne video mesajlarla katıldı

AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsalığı hedef alan soykırımı ve bu soykırıma göz yumanları unutmadık unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Srebrenitsa' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Srebrenitsa' paylaşımı
Çavuşoğlu: Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde Boşnak kardeşlerimizin yanındayız

Çavuşoğlu: Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde Boşnak kardeşlerimizin yanındayız
'Barış Yürüyüşü' Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi

'Barış Yürüyüşü' Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi