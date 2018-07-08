Srebrenitsa soykırımının 35 kurbanı daha defnedilecek

POTOÇARİ

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde toprağa verilecek 35 kurbanın defin işlemleri için hazırlıklar tamamlandı.

Srebrenitsa'daki soykırımın 23'üncü yılında Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek kimliği belirlenen 35 kişinin mezarı bugün kazılarak defin için hazır hale getirildi.

Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Etkinlikleri Organizasyon Kurulu Başkanı Nermin Alivukovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki anma etkinlikleri kapsamında hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Soykırımın 23'üncü yılını anmaya hazırlandığımız şu günlerde Srebrenitsa'da yaşanan zulümlerin artık anlatılmaması gerektiği gibi tepkiler alıyoruz. Bilsinler ki soykırım kurbanlarının yakınları yaşamaya devam ettiği sürece yaşanmışlıklar anlatılmaya devam edecek." dedi.

Anma törenlerine herkesin davetli olduğunu söyleyen Alivukovic, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bu yıl da 20 ila 30 bin kişinin katılımıyla cenaze namazı kılınacağını kaydetti.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'da yapılacak toplu cenaze töreninde bu yıl toprağa verilecek kurbanlardan en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Vesid İbric, en yaşlısı ise 71 yaşında öldürülen Sahin Halilovic.

Bu arada, 11 Temmuz'da defnedilecek kurbanlar arasında orman yolundan eşi ile kaçarken 6 aylık hamile olmasına rağmen Sırp birlikler tarafından acımasızca öldürülen Remzija Dudic de bulunuyor.

Srebrenitsa Soykırımı

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na yapılan törenlerde, bugüne kadar 6 bin 575 kurban defnedildi. Aradan 23 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde kurbanın cesedine ise hala ulaşılamadı.

Muhabirler: Vesna Besiç, Lejla Bıogradlıja