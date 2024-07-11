Dolar
32.83
Euro
35.90
Altın
2,405.47
ETH/USDT
3,170.10
BTC/USDT
58,454.00
BIST 100
10,992.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı dolayısıyla anma programı yapıldı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 29'uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Ahmet Nurduhan  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı dolayısıyla anma programı yapıldı Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Srebrenitsa

Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında gerçekleştirilen anma programına Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, birçok ülkeden siyasiler ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Becirovic, burada yaptığı konuşmada, Srebrenitsa annelerine saygı duyulması gerektiğini belirterek, "Onlar çağımızın gerçek kahramanlarıdır. Onların cesaretleri ve sarsılmaz ruhları hepimize ilham kaynağı oluyor. Hakikat ve adalet için verdikleri mücadele, bize kötülük ve adaletsizlikle mücadelede bireysel eylemin önemini hatırlatıyor." diye konuştu.

Bosna Hersek ve tüm bölge halkları için barış ve huzur dileğinde bulunan Becirovic, "Yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz ve gelecekte de birlikte yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic de Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanlarının unutulmaması gerektiğine işaret ederek, bulunamayan kurbanlar hakkındaki gerçeklerin hala beklediğini söyledi.​​​​​​​

Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Fejzic ise "Bugün Srebrenitsa'da olduğunuz ve soykırım kurbanlarını anma törenine katıldığınız için teşekkür ederiz. Temmuz 1995'te Sırp Cumhuriyeti ordusu ve polisi tarafından yakalandıktan sonra 8 bin 372 Srebrenitsalı erkek hakkındaki gerçeğe bir kez daha tanıklık ettiniz. Sırp Cumhuriyeti ve komşu Sırbistan'ın askeri ve paramiliter birlikleri, sadece birkaç gün içinde soykırım suçunu işlediler." dedi.

Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza ise 29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşananların bugün Gazze'de yaşandığını ifade ederek, alanda Bosna Hersek bayrağı ile Filistin bayrağını taşıyanlara teşekkür etti.

Öte yandan, başkent Saraybosna'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına sirenler çalındı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 14 kurbanı daha toprağa verildi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırp birliklerince 1995'te işlenen soykırımda katledilen 14 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi kabul edilen ve Sırp güçleri tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımda kimlik tespiti yapılan 14 kurban için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin, AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve kurbanların yakınları katıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, kurbanların cenaze namazını kıldırdı.

Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 14 soykırım kurbanın cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınları tarafından toprağa verildi.

Soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı; hem aileler hem de defin işlemine katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Bu yıl toprağa verilen kurbanların isimleri şöyle:

"Beriz Mujic, Hamed Salic, Hasib ve Camil Efendic kardeşler, Mehmed Krdzic, Sabrija Omic, Musan Siljkovic, Sakib Harbas, Ahmet Jasarevic, Nevres Salihovic, İbrahim Salkic, Midhat Basic, Hajdin Mustafic, Latif Mandzic."

Soykırımda defnedilenlerin sayısı 6 bin 765'e yükseldi

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 765'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı
"Kuyu-8" operasyonlarında yakalanan 61 şüphelinin işlemleri sürüyor
TCG Kınalıada'dan Sri Lanka'ya liman ziyareti
Bursa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Kahramanmaraş'ta depremde 19 kişinin öldüğü Damla Apartmanı'na ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Benzer haberler

Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı dolayısıyla anma programı yapıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılı dolayısıyla anma programı yapıldı

Avrupa Konseyi: Srebrenitsa Soykırımı kıta tarihinin en kanlı sayfalarından biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki barbarlığın sorumluları Srebrenitsa'daki gibi uluslararası hukuk önünde hesap verecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı
Srebrenitsa Soykırımı'nın 14 kurbanı bugün toprağa verilecek

Srebrenitsa Soykırımı'nın 14 kurbanı bugün toprağa verilecek
Srebrenitsa'da yarın düzenlenecek anma töreni için hazırlıklar sürüyor

Srebrenitsa'da yarın düzenlenecek anma töreni için hazırlıklar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet