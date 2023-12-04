Dolar
28.92
Euro
31.27
Altın
2,025.81
ETH/USDT
2,218.50
BTC/USDT
41,371.00
BIST 100
8,087.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı -VTR-
logo
Dünya

Spotify 1500 kişiyi daha işten çıkaracak

Merkezi İsveç'te bulunan müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, artan maliyetler nedeniyle bir yılda üçüncü kez işçi çıkarmaya hazırlandığını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Spotify 1500 kişiyi daha işten çıkaracak

Berlin

Spotify'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Ek'in çalışanlarla paylaştığı mesaj, şirketin internet sitesinde yayımlandı.

Mesajda ekonomik büyümenin önemli ölçüde yavaşladığını ve artan faiz oranlarının finansa erişimi daha pahalı hale getirdiğini belirten Ek, Spotify’in bu gerçeklerden kaçamayacağını vurguladı.

Ek, “Çoğu ölçüme göre daha üretkeniz ancak daha az verimliyiz. İkisi de olmalıyız." diyerek, bu kapsamda, çalışanların yaklaşık yüzde 17’si ile yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Geçen yılın sonunda, Stockholm merkezli şirketin yaklaşık 8 bin 400 çalışanı vardı.

Şirket, bu yıl içinde iki dalgada 800 çalışanın işine son vermişti.

Ek’in son kararı, yaklaşık 1500 kişinin daha işten çıkarılacağı anlamına geliyor.

Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre ise teknoloji şirketleri, 2023'nin başından bu yana 253 binden fazla çalışanının işine son verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Arat'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı
Türkiye'de yasa dışı faaliyetin ciddi sonuçları olacağı İsrail istihbarat birimlerine bildirildi
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin emisyonları 2030'a kadar 100 milyon ton azaltmayı hedeflediğini bildirdi
Kahramanmaraş'ın tarhanası AB coğrafi işaret belgesi tesciliyle sevindirdi

Benzer haberler

Spotify 1500 kişiyi daha işten çıkaracak

Spotify 1500 kişiyi daha işten çıkaracak

Bayraktar TB2 SİHA ihracatı, Baykar'ı "küresel savunma ligine" taşıdı

Ödüllü cihaz "YUVA" ile arızalar için aydınlatma direğine çıkmaya gerek kalmayacak

Bakan Kacır: Horseshoe Adası'nda kurulması planlanan Türk Bilimsel Araştırma Üssü ile ilgili ön çalışmaları tamamladık

Bakan Kacır: Horseshoe Adası'nda kurulması planlanan Türk Bilimsel Araştırma Üssü ile ilgili ön çalışmaları tamamladık
Genç mühendisler ürettikleri robotla Rusya'da rakiplerini "nakavt" etmeyi hedefliyor

Genç mühendisler ürettikleri robotla Rusya'da rakiplerini "nakavt" etmeyi hedefliyor
Görme engelli genç girişimci Zülal Tannur, geliştirdiği teknolojiyle Togg'un gözleri oldu

Görme engelli genç girişimci Zülal Tannur, geliştirdiği teknolojiyle Togg'un gözleri oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet