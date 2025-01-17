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Dünya

SpaceX'in Starship roketi 7'nci test uçuşunda parçalandı

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starship roketinin, 7'nci test uçuşu esnasında parçalanmasının gökyüzünde oluşturduğu görüntüler sosyal medyada yer buldu.

Yavuz Aydın  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
SpaceX'in Starship roketi 7'nci test uçuşunda parçalandı

Ankara

NBC News'in haberine göre, SpaceX firması, roketin yeteneklerinin test edilmesi için yapılan uçuş esnasında, kalkıştan kısa bir süre sonra uzay aracıyla bağlantının kesildiğini ve roketin üst kademesinin parçalandığını açıkladı.

Patlama Meksika Körfezi veya Karayip Denizi üzerinde gerçekleşti ve dağılan roket parçalarının gökyüzüne dağılmasını yansıtan videolar sosyal medyada ortaya çıktı.

Musk'tan ilginç paylaşım

SpaceX firmasının sahibi Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın videosunu "Başarı belli değil ancak eğlence garantili!" sözleriyle yayınladı.

Musk, paylaşımında, "İlk belirlemelere göre, gemi motoru yangın duvarının üzerindeki boşlukta, havalandırma kapasitesini aşan bir basınç oluşturacak kadar büyük bir oksijen/yakıt kaçağı vardı." ifadesini kullandı.

Starship roketinde yangın söndürme sistemi de dahil olmak üzere bazı değişiklikler yapılacağını belirten Musk, mevcut durumun sonraki fırlatışın gelecek ayı geçmeyeceğini gösterdiğini kaydetti.

Starship roketi uzun menzilli görevler için test ediliyor

Ay ve daha uzaktaki uzay görevleri için tasarlanan Starship 7'nci test uçuşunu gerçekleştirdi.

Yerel saatle 17.00'den itibaren kalkış izni verilen Starship roketi sorunsuz kalkış yaptı ve fırlatıcı Texas Brownsville'deki "Starbase" fırlatma sahasına sağlam bir şekilde indi.

Firma, kalkıştan sonraki 9'uncu dakikada roketle bağlantıyı kaybetti.

SpaceX'in kalite sistemleri mühendisliği direktörü Kate Tice, firmanın uzay gemisi ile irtibatının kesildiğini ve şirketin roketi kaybettiğini açıkladı.

Firmanın X hesabından da Starship'in "hızlı, planlamamış bir parçalanma" yaşadığı duyuruldu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise, Starship'in 7'nci test uçuşunun başarısız geçtiğini, uzay aracı enkazının düştüğü bölgedeki uçakları kısa bir süreliğine yavaşlatıp yönlendirdiklerini daha sonra uçuşları normal seyrine döndürdüklerini açıkladı.

Üzerinde mürettebat bulunmayan Starship'in Texas'ın güneyinden başlayıp Meksika Körfezi ve Yucatan Yarımadası'nı aşması, Küba yakınlarından doğuya dönerek Atlas Okyanusu'nu geçmesi planlanıyordu.

Uçuşun sorunsuz tamamlanması halinde Starship Hint Okyanusu'na düşecekti.

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