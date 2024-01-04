Dolar
29.79
Euro
32.57
Altın
2,047.42
ETH/USDT
2,221.30
BTC/USDT
42,825.00
BIST 100
7,425.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

SpaceX, Elon Musk'u eleştiren çalışanlarını kovmakla suçlandı

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), roket ve uydu üreticisi SpaceX'i, şirketin üst yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı eleştiren bazı çalışanlarını yasa dışı şekilde işten çıkarmakla suçladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
SpaceX, Elon Musk'u eleştiren çalışanlarını kovmakla suçlandı

New York

NLRB'nin bölge ofisi tarafından yayımlanan bir şikayette, 2022 yılında SpaceX'i Musk'ın cinsel taciz suçlamalarıyla alay ettiği sosyal medya yorumlarından uzaklaşmaya çağırmaları nedeniyle 8 çalışanın işine son verildiği iddia edildi.

Çalışanlar tarafından dağıtılan mektupta, SpaceX'e taciz politikalarını açıklığa kavuşturması ve bunları tutarlı bir şekilde uygulaması çağrısının da yapıldığı aktarılan şikayette, söz konusu mektubun dağıtılmasının yasa dışı şekilde kısıtlandığı belirtildi.

Şikayette SpaceX ayrıca, çalışanları mektupla ilgili sorgulamak ve benzer faaliyetlerde bulunan işçileri kovma tehdidinde bulunmakla suçlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planlayan PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Sibergöz-11 operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Filistin'e 2 bin 334 ton yardım malzemesi taşıyan gemi Mersin'den uğurlandı
İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yakalanan 34 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı

Benzer haberler

SpaceX, Elon Musk'u eleştiren çalışanlarını kovmakla suçlandı

SpaceX, Elon Musk'u eleştiren çalışanlarını kovmakla suçlandı

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihi ertelendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet