Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna erişim sorunu yaşandığı bildiriliyor.

Nuran Erkul Kaya  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Londra

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 16.00 itibarıyla X'e erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Sosyal medya platformu kullanıcıları, söz konusu platforma erişim sağlanamadığı yönünde şikayetlerini dile getiriyor.

Kullanıcı şikayetlerinden, X'e erişim sorununun birçok ülkede yaşandığı görülüyor.

