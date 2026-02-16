Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna erişim sorunu yaşandığı bildiriliyor.
Londra
Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 16.00 itibarıyla X'e erişim sorunu yaşanmaya başladı.
Sosyal medya platformu kullanıcıları, söz konusu platforma erişim sağlanamadığı yönünde şikayetlerini dile getiriyor.
Kullanıcı şikayetlerinden, X'e erişim sorununun birçok ülkede yaşandığı görülüyor.