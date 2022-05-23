Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud göreve başladı
Somali'de yapılan seçimleri kazanarak 2. kez cumhurbaşkanı olan Hasan Şeyh Mahmud, resmi olarak göreve başladı.
Mogadişu
Başkent Mogadişu'daki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törenle ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak görevi devralan Şeyh Mahmud, 2026 seçimlerine kadar cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetecek.
Somali'de 15 Mayıs'ta yapılan seçimin 3. turunda 214 vekilin oyunu alan Şeyh Mahmud, eski cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya yaklaşık 100 oy fark atmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.