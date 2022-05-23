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Dünya

Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud göreve başladı

Somali'de yapılan seçimleri kazanarak 2. kez cumhurbaşkanı olan Hasan Şeyh Mahmud, resmi olarak göreve başladı.

Gökhan Kavak   | 23.05.2022
Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud göreve başladı

Mogadişu

Başkent Mogadişu'daki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törenle ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak görevi devralan Şeyh Mahmud, 2026 seçimlerine kadar cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetecek.

Somali'de 15 Mayıs'ta yapılan seçimin 3. turunda 214 vekilin oyunu alan Şeyh Mahmud, eski cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya yaklaşık 100 oy fark atmıştı.

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