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Dünya

Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 6 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanının yakınlarındaki bir kafeteryaya intihar saldırısı düzenlendi.

Tufan Aktaş,Abdirahman Ali Mohamed   | 27.11.2020
Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 6 ölü Fotoğraf: Sadak Mohamed/AA

İstanbul

AA muhabirinin, güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun KM4 bölgesindeki işlek bir kafeteryada intihar saldırısı düzenleyen kişi üzerindeki bombayı patlattı.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

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