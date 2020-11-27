Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 6 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanının yakınlarındaki bir kafeteryaya intihar saldırısı düzenlendi.
İstanbul
AA muhabirinin, güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun KM4 bölgesindeki işlek bir kafeteryada intihar saldırısı düzenleyen kişi üzerindeki bombayı patlattı.
İlk belirlemelere göre, saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.