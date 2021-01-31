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Dünya

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi

Patlama Mogadişu'nun KM4 Caddesi'nde, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşti.

Murat Özgür Güvendik   | 31.01.2021
Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi

Ankara

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde meydana gelen patlamanın ardından silahlı çatışma çıktı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, patlama Mogadişu'nun KM4 Caddesi'nde, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşti.

Patlama sonrası terör örgütü Eş-Şebab militanlarının girdiği Afrik Hotel'in güvenlik görevlileriyle teröristler arasındaki çatışma devam ediyor.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.


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