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Dünya

Somalili çocuklar TDV'nin dağıttığı balon ve şekerlerle sevindi

Somali'de kısıtlı imkanlarla yaşam mücadelesi veren ailelerin çocukları, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından dağıtılan balon ve şekerlerle mutlu oluyor.

Cem Genco   | 17.05.2019
Somalili çocuklar TDV'nin dağıttığı balon ve şekerlerle sevindi

Somali

Ramazan ayı dolayısıyla bölgede yardım çalışmalarında bulunan TDV, Kabasa ve Qasali kamplarındaki 5 bin çocuğa şeker ve balon dağıttı. 

Somalili çocuklar TDV'nin dağıttığı balon ve şekerlerle sevindi

Somali'de kısıtlı imkanlarla yaşam mücadelesi veren ailelerin çocukları, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından dağıtılan balon ve şekerlerle mutlu oluyor. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

TDV Yurtdışı Uzmanı Mustafa Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların yüzlerini güldürmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bölgeye gıda dağıtımı ve iftar vermek üzere geldiklerini ifade eden Erdem, bölgede yaşamın oldukça zor olduğunu, kamplarda yaşayan çocukların bir şeker ve balonda bile mutlu olduklarına şahitlik ettiklerini belirtti.

5 bin çocuğa balon ve şeker dağıttıklarını anlatan Erdem, ''Çocukların yüzlerindeki tebessümleri gördükçe daha çok mutlu oluyoruz. Biraz olsun kalplerinde yer edindiysek en büyük mutluluk budur bizler için, bölgede yardım çalışmalarına da devam edeceğiz.'' dedi.

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