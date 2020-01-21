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Dünya

Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibinin bulunduğu ve terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'ye giden Hava Kuvvetlerine ait uçağın başkent Mogadişu'ya indiği bildirildi.

Cankut Taşdan   | 21.01.2020
Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi Fotoğraf: Metin Aktaş /AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımında, "Terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek üzere Ankara’dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, beraberindeki sağlık personeli ve sağlık teçhizatı ile birlikte Somali’nin başkenti Mogadişu’ya indi." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağıyla gece yarısı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etmişti.


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