Dolar
17.91
Euro
18.29
Altın
1,766.43
ETH/USDT
1,696.00
BTC/USDT
23,810.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Somali'deki bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Somali'nin güneybatısındaki Baidoa şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 29.07.2022
Somali'deki bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Sadak Mohamed/AA

Mogadişu

Baidoa güvenlik yetkilisi, AA muhabirine, Baidoa şehrinde cuma namazının hemen ardından bomba saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Yetkili, saldırıda aralarında güneybatı eyaleti Adalet Bakanı İbrahim Lugbur'un bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, en az 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK 'Jurassic World Kretase Kampı' adlı yapım hakkında inceleme başlattı
İstanbul'a 6 ayda 6 milyon 755 bin yabancı turist geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör örgütlerine kucak açılması müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Benzer haberler

Somali'deki bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Somali'deki bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı

Somali, Doğu Afrika Topluluğu'na katılmak istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet