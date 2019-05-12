Somali'de Türk mühendise suikast
Somali'nin başkenti Mogadişu'da aracına bomba yerleştirilen bir Türk mühendis yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Addis Abeba
AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkentte bir Türk mühendisin aracına yerleştirilen bomba infilak etti.
Türk vatandaşı patlama sonrası yaralı olarak kaldırıldığı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.