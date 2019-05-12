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Dünya

Somali'de Türk mühendise suikast

Somali'nin başkenti Mogadişu'da aracına bomba yerleştirilen bir Türk mühendis yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tufan Aktaş   | 12.05.2019
Somali'de Türk mühendise suikast

Addis Abeba

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkentte bir Türk mühendisin aracına yerleştirilen bomba infilak etti. 

Türk vatandaşı patlama sonrası yaralı olarak kaldırıldığı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

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