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Dünya

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 18 üyesi etkisiz hale getirildi

Somali ordusu, ülkenin güneyindeki Aşağı Şebelle bölgesinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Eş-Şebab'ın 18 üyesini etkisiz hale getirdi.

Adam Abu-bashal   | 31.05.2020
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 18 üyesi etkisiz hale getirildi

Mogadişu

Somali Askeri Piyade Komutanı General Abdihamid Muhammed Dirir, ulusal askeri radyoda yaptığı açıklamada, ordunun, Aşağı Şebelle bölgesindeki Bulo Urunji ve Busley köylerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Dirir, "Köylerde saklanan 18 Eş-Şebab üyesini öldürmeyi başardık. Operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi de yaralandı." dedi.

Ordu Yetkilisi Abdirahman Muhammed, AA muhabirine, operasyonda ordu birliklerinde herhangi bir kayıp ya da yaralanmanın olmadığını ifade etti.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgal eden Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.


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