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Dünya

Somali'de seller nedeniyle 500 bin kişi evsiz kaldı

Somali'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 500 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Tufan Aktaş  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Somali'de seller nedeniyle 500 bin kişi evsiz kaldı

İstanbul

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, yağışlar şimdiye kadar 30'dan fazla ölüme yol açarken 500 bin kişiyi de yerinden etti.

Ülkenin güney ve merkez bölgelerinde nehirlerin taşması, yolları ve çok sayıda konutu sular altında bıraktı.

Bir milyondan fazla kişi de sel kaynaklı salgın riski ve gıda sorunuyla karşı karşıya.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Yerel ve uluslararası yardım kuruluşları, gıda ve barınma yardımlarını ulaştırmak için bölgedeki çalışmalarını hızlandırdı.

Yağış ve sellerin etkili olduğu Somali ve komşu ülke Kenya'da son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanmıştı.

Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin arasında yer alıyor. Kenya, aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlarına uyarı yapmıştı. Seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edilmişti.

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