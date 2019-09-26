Somali'de Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Addis Abeba
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.
AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, vakfa ait araca başkent Mogadişu'da seyir halindeyken bombalı saldırı yapıldı.
Patlama sonucu yaralanan 3 kişinin bölgedeki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Saldırıyı henüz üslenen olmadı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.