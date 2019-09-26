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Dünya

Somali'de Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Tufan Aktaş   | 26.09.2019
Somali'de Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı

Addis Abeba

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı. 

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, vakfa ait araca başkent Mogadişu'da seyir halindeyken bombalı saldırı yapıldı. 

Patlama sonucu yaralanan 3 kişinin bölgedeki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üslenen olmadı. 

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