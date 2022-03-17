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Dünya

Somali'de kuraklık kızamık ve kolera vakalarını artırdı

Somali'de uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle kızamık ve kolera vakalarının arttığı bildirildi.

Gökhan Kavak   | 17.03.2022
Somali'de kuraklık kızamık ve kolera vakalarını artırdı

İstanbul

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Somali Ofisinden yapılan açıklamada, ülkedeki hastalıklara dikkat çekildi.

Kuraklığın 700 bin kişiyi yerinden ettiği belirtilen açıklamada, bu yüzden kızamık ve kolera vakalarının arttığı belirtildi.

Öte yandan UNICEF tarafından son 3 ayda 20 bin kişiye sağlık seti dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Acil durum ilan edilmişti

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

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