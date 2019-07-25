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Dünya

Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, belediye binasında gerçekleştirilen intihar eyleminde 6 kişi hayatını kaybetti.

Ömer Erdem,Nour Gelle Gedi   | 25.07.2019
Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü

Mogadişu

Somali Enformasyon Bakanı Muhammed Abdi Hayr, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mogadişu Belediye binasını hedef alan intihar saldırısında, aralarında yerel yöneticilerin ve belediye çalışanlarının da olduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralılar olduğunu belirtti.

Belediye Sözcüsü Salih Hasan ise yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan Belediye Başkanı Abdurrahman Osman'ın başkentteki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine nakledildiğini ve durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu ise terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

Somali'de 2004'te kurulan, El-Kaide fikriyatını benimseyen terör örgütü eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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