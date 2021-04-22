Euro
9.87
Dolar
8.20
BIST 100
1,330.48
Altın
1,794.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Somali'de havan topu saldırısında aynı aileden 3 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen havan topu saldırısında ilk belirlemelere göre aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 22.04.2021
Somali'de havan topu saldırısında aynı aileden 3 kişi öldü Fotoğraf: Sadak Mohamed/AA

İstanbul

Garowe Online isimli yerel bir radyonun haberine göre, başkentte düzenlenen havan topu saldırısında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Bölge sakinlerinden Adan Abdirahman Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan saldırının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 472 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 34 bin 968 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükseldi

Benzer haberler

Somali'de havan topu saldırısında aynı aileden 3 kişi öldü

Somali'de havan topu saldırısında aynı aileden 3 kişi öldü

Ankara'da Somali uyruklulara ırkçı söylemde bulunularak şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Nijerya'da Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle 2 günde yaklaşık 100 bin kişi Nijer'e sığındı

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını onayladı

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını onayladı
Somali'de kriz aşıldı: Federal hükümetin görev süresi 2 yıl uzatıldı

Somali'de kriz aşıldı: Federal hükümetin görev süresi 2 yıl uzatıldı
Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti