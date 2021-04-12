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Dünya

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 12.04.2021
Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti

İstanbul

Juba bölgesi polis memuru Abdirahim Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Afmadov Havaalanı'nda görevli güvenlik güçlerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.

Bombalı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi.

Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.

Eş-Şebab, Somali'de güvenlik güçleri, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef alan saldırılar düzenliyor.

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