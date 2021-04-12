Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti
Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
İstanbul
Juba bölgesi polis memuru Abdirahim Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Afmadov Havaalanı'nda görevli güvenlik güçlerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.
Bombalı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi.
Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.
Eş-Şebab, Somali'de güvenlik güçleri, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef alan saldırılar düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.