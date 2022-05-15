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Dünya

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı

Terör saldırısı endişesiyle başkent Mogadişu'da Aden Adde Havalimanı'ndaki bir hangarda toplanan vekiller oy vermeye başladı.

Tufan Aktaş   | 15.05.2022
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı Fotoğraf: Tufan Aktaş/AA

Ankara

Dün akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mogadişu'da, havalimanına ulaşmak için çok sayıda güvenlik noktasından geçiş yapılması gerekiyor.

Afrika Birliğinin güvenliği sağladığı seçim alanına milletvekilleri ve başkan adaylarının kalabalık girmesine ise müsaade edilmiyor.

Şehirde 1,5 yıl ertelenen seçimler nedeniyle endişeli bekleyiş hakim. 39 cumhurbaşkanı adayı arasında görev başındaki isim Muhammed Abdullah Fermacu, eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani öne çıkıyor.

Yarışın bu 4 isim arasında geçmesi beklenirken, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan diğer önemli isimler arasında eski Başbakan Hasan Ali Hayri ve Wadajir Partisi lideri Abdirahman Abdishakur da bulunuyor.

Yeni cumhurbaşkanının 329 milletvekilinin üçte ikisinin oyunu alması gerekirken, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde seçim 2. tura kalacak.

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