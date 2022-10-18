Dolar
18.59
Euro
18.31
Altın
1,656.03
ETH/USDT
1,335.70
BTC/USDT
19,650.00
BIST 100
3,858.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Çalıştayları Değerlendirme Şurası’’nda konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turist hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı
logo
Dünya

Somali'de bombalı saldırılarda 8 kişi öldü

Somali’de düzenlenen iki bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekip   | 18.10.2022
Somali'de bombalı saldırılarda 8 kişi öldü

İstanbul

Yerel medyadaki habere göre, ilk patlama polis kontrol merkezinde, ikincisi ise Jajab bölgesinde idare merkezinin yakınında meydana geldi.

İki saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı, ölen ve yaralananların tamamının sivil olduğu kaydedildi.

Patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Avrupa madenlerindeki makine ve teçhizat Türkiye'de de kullanılıyor
Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Somali'de bombalı saldırılarda 8 kişi öldü

Somali'de bombalı saldırılarda 8 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama oldu

Somali uzun süren kuraklık nedeniyle kıtlık endişesi içinde

Somali'deki üç ayrı bombalı saldırıda en az 12 kişi öldü

Somali'deki üç ayrı bombalı saldırıda en az 12 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet