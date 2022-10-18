Somali'de bombalı saldırılarda 8 kişi öldü
Somali’de düzenlenen iki bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İstanbul
Yerel medyadaki habere göre, ilk patlama polis kontrol merkezinde, ikincisi ise Jajab bölgesinde idare merkezinin yakınında meydana geldi.
İki saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı, ölen ve yaralananların tamamının sivil olduğu kaydedildi.
Patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.