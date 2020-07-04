Euro
7.72
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,774.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılıyor
logo
Dünya

Somali'de bombalı saldırılar: 5 ölü, 15 yaralı

Mogadişu ile Baidoa şehrinde düzenlenen 2 ayrı bombalı intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Ekip   | 04.07.2020
Somali'de bombalı saldırılar: 5 ölü, 15 yaralı

Mogadişu

Somali'nin başkenti Mogadişu ile Baidoa şehrinde düzenlenen 2 ayrı bombalı intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Somali Polis Sözcüsü Sadik Aden Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk saldırıda Mogadişu Limanı'ndaki gümrük binasının, ikinci saldırıda ise Baidoa şehrindeki bir restoranın hedef alındığını söyledi.

Mogadişu'daki saldırı güvenlik güçleri tarafından son anda engellenirken, saldırgan üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda, saldırgan dışında ölen olmadı, 5 güvenlik görevlisi yaralandı.

Baidoa'daki bombalı saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 bağlantılı ölü sayısı 132 bini geçti
İspanya'da bir ilçe Kovid-19'da ikinci dalga nedeniyle karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Koca: Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Benzer haberler

Somali'de bombalı saldırılar: 5 ölü, 15 yaralı

Somali'de bombalı saldırılar: 5 ölü, 15 yaralı

Eş-Şebab 2019'da 1000'den fazla şiddet eylemine karıştı

Dünya Bankasından Somali'ye 55 milyon dolar hibe

MSB: Somali'deki intihar saldırısında bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti

MSB: Somali'deki intihar saldırısında bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti