Euro
6.26
Dolar
5.62
BIST 100
99,405.03
Altın
1,516.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Somali'de bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 7 ölü

Somali'nin güneyinde askeri üssü hedef alan bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Ömer Erdem,Nour Gelle Gedi   | 14.08.2019
Somali'de bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 7 ölü

Mogadişu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırganlar, Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesinin Awdhegle kasabasındaki askeri üssün girişinde bomba yüklü aracı infilak ettirdi.

Bu patlamadan dakikalar sonra içeri giren ikinci bir bomba yüklü araç daha patlatıldı.

Saldırıda ordu radyosunda görevli bir foto muhabiri ve 6 asker hayatını kaybetti. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist de öldü.

Yerel medya, olayda 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

Barış gücü olarak görev yapan Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) desteklediği Somali kuvvetleri, bu ayının başında Awdhegle kasabasını eş-Şebab'dan geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Somali'de bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 7 ölü

Somali'de bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 7 ölü

Cansuyu Derneği Afrika'da 65 bin kişiye kurban eti ulaştıracak

Kalbi 100 dakika durdurulan Somalili kız sağlığına kavuştu