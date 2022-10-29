Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla 2 saldırı
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda can kayıpları olduğu bildirildi.
Mogadişu
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılardan birinde Somali Eğitim Bakanlığı hedef alındı.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, başkentteki Zoobe kavşağında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda can kaybı yaşandığını belirtti.
Somali Ulusal Haber Ajansı da "teröristlerce başkentte bomba yüklü araçlarla 2 saldırı gerçekleştirildiğini" duyurdu.
Haberde serbest muhabir Muhammed Said Kona’nın da aralarında yer aldığı sivil can kayıplarının olduğu kaydedildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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