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Dünya

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla 2 saldırı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda can kayıpları olduğu bildirildi.

Ömer Erdem, Hodan Mohamed   | 29.10.2022
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla 2 saldırı

Mogadişu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılardan birinde Somali Eğitim Bakanlığı hedef alındı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, başkentteki Zoobe kavşağında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda can kaybı yaşandığını belirtti.

Somali Ulusal Haber Ajansı da "teröristlerce başkentte bomba yüklü araçlarla 2 saldırı gerçekleştirildiğini" duyurdu.

Haberde serbest muhabir Muhammed Said Kona’nın da aralarında yer aldığı sivil can kayıplarının olduğu kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.


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