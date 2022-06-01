Dolar
16.39
Euro
17.50
Altın
1,846.98
ETH/USDT
1,778.20
BTC/USDT
29,505.00
BIST 100
2,568.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Somali kuraklık nedeniyle yardım çağrısı yaptı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, kuraklık nedeniyle milyonlarca kişinin yardım beklediği ülkesi için uluslararası topluma destek çağrısı yaptı.

Tufan Aktaş   | 01.06.2022
Somali kuraklık nedeniyle yardım çağrısı yaptı

Istanbul

Kuraklık nedeniyle evini terk ederek Baidoa bölgesindeki kamplara sığınan aileleri ziyaret eden Mahmud, burada yaptığı açıklamada, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mahmud, Somalilerin kurtulması için uluslararası kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.

Somali Cumhurbaşkanlığı Kuraklıkla Mücadele Özel Temsilcisi Abdirahman Abdishakur Warsame, ülke genelinde 6,1 milyon kişinin ciddi düzeyde gıda sorunu yaşadığını belirtmişti. Ülkesinin "kıtlık benzeri koşullarla" karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Warsame, 330 bin çocuğun uzun süreli kuraklık nedeniyle beslenme sorunu yaşadığını kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana yeterli miktarda mevsimsel yağış alamayan Somali'de milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD, Trabzon'da 'Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı' gerçekleştirecek
Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı
BM, Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki 'Turkey'i 'Türkiye' olarak değiştirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Almanya'nın Türkiye aleyhindeki açıklamasına kınama

Benzer haberler

Somali kuraklık nedeniyle yardım çağrısı yaptı

Somali kuraklık nedeniyle yardım çağrısı yaptı

Doğu Afrika'da 25 milyon kişi gıda kriziyle karşı kaşıya

Somali "kıtlık benzeri koşullarla" karşı karşıya

Somali'de bombalı saldırıda 5 asker öldü

Somali'de bombalı saldırıda 5 asker öldü
Somali'de 12 milyon kişi Türk hastanesinde şifa buldu

Somali'de 12 milyon kişi Türk hastanesinde şifa buldu
Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud göreve başladı

Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud göreve başladı