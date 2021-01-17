Somali’de terör örgütü Eş-Şebab'tan konvoya saldırı: 6 ölü
Örgütün Aşağı Şabelle bölgesi Belediye Başkanı Abdulkadir Sidi'nin konvoyuna düzenlediği silahlı saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Mogadişu
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın, Aşağı Şabelle bölgesi Belediye Başkanı Abdulkadir Sidi'nin konvoyuna düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sidi'nin konvoyu sabah saatlerinde Afgoye kentinden Baledogle Hava Üssü'ne giderken Tixsile bölgesinde silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda 6 asker yaşamını yitirdi, Somali Özel Kuvvet Unsurları (DANAB) komutanının da aralarında bulunduğu 4 asker yaralandı.
Sidi, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yaralı askerler helikopterle başkent Mogadişu'ya götürüldü.
Saldırıyı, terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üstlendi.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.