Somali’de askeri üssün önünde patlama: 8 ölü
Somali’de askeri üssün önünde meydana gelen patlamada 8 asker yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.
Ankara
Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin, başkent Mogadişu’daki Warta-Nabadda bölgesinde yeni açılan stadyum yakınlarında bulunan bir askeri üssün kapısında bomba yüklü bir aracın patlatıldığını bildirdi.
Hüseyin, patlamada 8 askerin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını belirtirken, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.
Polis bölgeye güvenlik şeridi çekerken, olay yerine ambulanslar sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.