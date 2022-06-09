Dolar
17.23
Euro
18.50
Altın
1,845.00
ETH/USDT
1,798.50
BTC/USDT
30,185.00
BIST 100
2,542.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı
logo
Dünya

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı

Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, başkent Mogadişu'da yapılan törenle görevine resmen başladı.

Tufan Aktaş   | 09.06.2022
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı

İstanbul

Başkentteki törende, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed gibi liderlerinin yanı sıra çok sayıda ülkeden bakan ve diplomat da yer aldı.

Yemin törenine Türkiye'den Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin güvenlik ve ekonomi sorunlarını aşmak için çalışacağı sözünü vererek, küresel rekabetten uzak tarafsız ve barışçıl dış politika izleyeceklerini söyledi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ülkedeki barışçıl görev tesliminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mahmud'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta ise her Kenyalının Somali'nin iyiliğini istediğine dikkati çekerek, bölgenin ve ülkenin ekonomik kalkınması için çabalayacaklarını kaydetti.

Aylarca ertelenen seçim sürecinin ardından 15 Mayıs'ta yapılan seçimle cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Mahmud, son turda mecliste yarıştığı rakibi eski Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'dan 100 fazla oy almıştı.

Somali'de 2012-2017 döneminde cumhurbaşkanlığı görevi yapan Mahmud, ülkede ikinci kez bu göreve gelen ilk isim olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Varank: Barış maskesi altında terörü körükleyenlerin derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı
Emine Erdoğan ve Bakan Özer, İzmir'de kültür sanat merkezini açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı
Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Arslan: Türkiye insani yardımda en fazla maddi destek sağlayan ülke olmuştur

Benzer haberler

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görevine resmen başladı

Buğday ve arpa alım fiyatları üreticileri sevindirdi

Somali kuraklık nedeniyle yardım çağrısı yaptı

Somali "kıtlık benzeri koşullarla" karşı karşıya

Somali "kıtlık benzeri koşullarla" karşı karşıya
Somali'de bombalı saldırıda 5 asker öldü

Somali'de bombalı saldırıda 5 asker öldü