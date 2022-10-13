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Dünya

SOLOTÜRK Tunus’ta gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tunus’ta düzenlenen 2. Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mehmet Akif Turan   | 13.10.2022
SOLOTÜRK Tunus’ta gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Mohamed Mdalla/AA

Tunus

Enfida kentinde düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'ndaki gösteri uçuşunu Tunus’taki misyon temsilcileri, askeri okul öğrencileri ve yetkililer izledi.

F-16 ile yapılan ve yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunun sonunda SOLOTÜRK pilotu seyircileri selamladı.

16 Ekim’e kadar devam edecek fuar kapsamında 3 gösteri daha yapacak olan SOLOTÜRK ayrıca fuarda tanıtım standı kurdu.

Aralarından Türkiye’nin de olduğu 50 ülkeden 110 firmanın katıldığı fuar dün başlamıştı.

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