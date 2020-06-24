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"Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Dijital Tanıtım Toplantısı" Anadolu Ajansı ekibi, Libya'nın Terhune şehrinde bulunan toplu mezardaki kazı çalışmalarını görüntüledi
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Dünya

SMO komutanı uğradığı suikastta yaşamını yitirdi

Suriye Milli Ordusu komutanlarından Albay Adnan Bekkar, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Ömer Koparan   | 24.06.2020
SMO komutanı uğradığı suikastta yaşamını yitirdi

Azez

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kilis’in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez’in Kefergan köyünde, SMO komutanlarından Bekkar dün gece saatlerinde suikasta uğradı.

Bekkar, susturuculu silahla düzenlenen saldırıda olay yerinde can verdi.

Terör örgütü DEAŞ sosyal medyadan yayımladığı bildiride, saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

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