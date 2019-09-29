Slovakya'da savaş uçağı düştü
Slovakya Hava Kuvvetlerine ait Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağı düştü, pilot yaralı olarak kurtuldu.
Bratislava
Slovakya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Danka Capakova, yaptığı açıklamada, MiG-29 tipi savaş uçağının Slovakya'nın Zlate Moravce bölgesine düştüğünü, kazadan önce uçaktan atlayan pilotun yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.
Capakova, yaralı pilotun hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.