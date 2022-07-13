Dolar
17.42
Euro
17.55
Altın
1,734.46
ETH/USDT
1,075.50
BTC/USDT
19,666.00
BIST 100
2,408.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe’nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Willian Arao, İstanbul Havalimanı’na geldi.
logo
Dünya

Sisam Adası'ndaki yangın nedeniyle 2 köy tahliye edildi

Sisam Adası'ndaki orman yangını nedeniyle 2 köyün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 13.07.2022
Sisam Adası'ndaki yangın nedeniyle 2 köy tahliye edildi

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple öğleden sonra çıkan yangının Limniona ve Palaiohori köylerine ilerlemesi nedeniyle bu iki köyün tahliye edilmesi için talimat verildi.

Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken, havadan söndürme çalışmaları da havanın kararmasıyla sona erdi.

Yangın söndürme helikopteri denize düşmüş, 2 kişi hayatını kaybetmişti

Ada'da yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin denize düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yunanistan'ın, yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı "Mi 8" tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düşmüştü.

Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
Bakan Akar: Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı
Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Pınar Gültekin davası için hazırlanan istinaf dilekçesi mahkemeye gönderildi
Togo'daki kazada hayatını kaybeden İHH gönüllüleri son yolculuklarına uğurlandı

Benzer haberler

Sisam Adası'ndaki yangın nedeniyle 2 köy tahliye edildi

Sisam Adası'ndaki yangın nedeniyle 2 köy tahliye edildi

Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı

Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı
Kuzey Makedonya AB'ye üyelikte yol ayrımında

Kuzey Makedonya AB'ye üyelikte yol ayrımında
Yunan lobisine yakın ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti

Yunan lobisine yakın ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti